Nach fünf Olympischen Winterspielen ist Schluss. Johannes Rydzek beendet an diesem Wochenende seine Karriere als Nordischer Kombinierer. Der 34-Jährige spricht auch über seine Zukunft.
12.03.2026 - 11:45 Uhr
Oberstdorf - Der zweimalige Olympiasieger Johannes Rydzek beendet seine Karriere. Wie der Nordische Kombinierer mitteilte, ist nach diesem Winter Schluss mit der Laufbahn als Leistungssportler. "Es ist Zeit, Lebewohl zu sagen! Es fühlt sich der Moment richtig an, ich bin voll mit mir im Reinen", sagte der 34-Jährige. Der Saisonabschluss an diesem Sonntag in Oslo wird sein letzter Weltcup sein. "Im Gepäck nach Norwegen sind ganz viele Emotionen, auch Wehmut ist mit dabei", sagte Rydzek.