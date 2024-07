Ehemaliger Wertstoffhof in Leonberg

Obwohl der Leonberger Wertstoffhof seit eineinhalb Wochen nicht mehr in der Bahnhofsstraße beheimatet ist, entsorgen Unbekannte große Mengen Müll vor dem früheren Standort.

Manuel Schust 30.07.2024 - 15:33 Uhr

Wer in den vergangenen Tagen am Gelände des ehemaligen Leonberger Wertstoffhofs vorbeigekommen ist, der sah in der Bahnhofstraße vor allem eines: Müll. Vor den verschlossenen Toren des einstigen Standorts türmten sich alte Elektrogeräte, Möbel und sonstiger Unrat.