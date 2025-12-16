Malte Pittner hat 1997 die Kultband Deichkind mitgegründet. Später trat er mit Texas Lightning auf und schrieb auch Musik für Werbespots. Nun ist er nach langer Krankheit gestorben.
Hamburg - Eines der Gründungsmitglieder von Deichkind, Malte Pittner, ist tot. Die Band bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass Pittner am 9. November gestorben ist. Pittner wurde laut der Presseagentur der Band 48 Jahre alt. Auf Instagram hatte Deichkind am Montag die Nachricht mit den Fans geteilt. "Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt", heißt es in dem Post, zu dem die Band mehrere alte Bilder veröffentlichte.