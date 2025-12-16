Malte Pittner hat 1997 die Kultband Deichkind mitgegründet. Später trat er mit Texas Lightning auf und schrieb auch Musik für Werbespots. Nun ist er nach langer Krankheit gestorben.

Hamburg - Eines der Gründungsmitglieder von Deichkind, Malte Pittner, ist tot. Die Band bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass Pittner am 9. November gestorben ist. Pittner wurde laut der Presseagentur der Band 48 Jahre alt. Auf Instagram hatte Deichkind am Montag die Nachricht mit den Fans geteilt. "Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt", heißt es in dem Post, zu dem die Band mehrere alte Bilder veröffentlichte.

Nach Angaben von Deichkind gründete Pittner die Band 1997 mit und blieb bis 2005. Die ersten beiden Alben "Bitte ziehen Sie durch" und "Noch 5 Minuten Mutti" seien sehr stark von ihm geprägt worden. "Wir haben unzählige Male zusammen auf der Bühne gestanden sowie im Studio viele intensive und inspirierende Tage und Nächte verbracht", schreibt die in Hamburg-Bergedorf gegründete Band auf Instagram.

Pittner sei ein genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind - gewesen. Von 2009 an trat er als Gitarrist mit der Country-Band Texas Lightning auf. Pittner hat zudem Musik für Werbespots gemacht.

Den Angaben von Deichkind zufolge hatte sich der Musiker bereits vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. "Wir wünschen dir, lieber Malte, alles Gute auf deiner letzten Reise. Ruhe in Frieden", schrieben die Musiker weiter.