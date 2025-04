Ehemaliges KZ Vaihingen/Enz „Nie wieder“ – Große Gedenkfeier erinnert an die KZ-Opfer

In einer Feierstunde haben am Sonntag rund 300 Teilnehmer der Opfer im KZ-Außenlager Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) gedacht. Mehr als 1500 Häftlinge waren in dem Lager umgekommen.