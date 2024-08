Ein Unbekannter hat sich in ein Haus in Kleinsachsenheim geschlichen. Als die Ehefrau den Eindringling entdeckt, behauptet der, nur die Toilette genutzt zu haben – allerdings fehlte anschließend auch eine EC-Karte.

Ein Fremder taucht plötzlich im Haus auf – es ist eine unheimliche Vorstellung, die ein Ehepaar in Kleinsachsenheim am Montag tatsächlich erleben musste. Doch damit nicht genug: Vermutlich stahl der Mann auch noch eine EC-Karte.

Der Unbekannte hatte zunächst an der Tür geklingelt

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte gegen 15.25 Uhr zunächst am Haus des Paares in der Kirbachstraße geklingelt, woraufhin der 84-jährige Ehemann an die Tür kam. Der Fremde verwickelte den Senior unter einem Vorwand in ein kurzes Gespräch, ehe dieser die Haustür wieder schloss – möglicherweise jedoch nicht vollständig, sodass der Unbekannte anschließend unbemerkt hereinkommen und sich ins Obergeschoß schleichen konnte.

Die Ehefrau hörte schließlich verdächtige Geräusche aus dem oberen Stockwerk. Als sie nachsehen wollte, traf sie auf den Unbekannten, der behauptete, er habe lediglich die Toilette benutzt. Die Frau verwies ihn darauf lautstark des Hauses und rief die Polizei. Erst später bemerkte das Ehepaar, dass eine EC-Karte fehlte. Der Unbekannte wird auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er hatte einen dunklen Teint und dunkles Haar, außerdem war er ganz in Schwarz gekleidet. Der Polizeiposten Sachsenheim bittet Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte sich unter Telefon 0 70 42 / 27 40 60 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.