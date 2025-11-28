Eine Jugendliche will ihr Auto starten. Doch am Ende bleibt von dem Leichtkraftfahrzeug kaum mehr etwas übrig. Was lief schief?

red/dpa 28.11.2025 - 16:23 Uhr

Missglückte Starthilfe: Eine 15-Jährige hat in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) mit einem Heißluftföhn ihren Wagen in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei nach ersten Erkenntnissen mit. Die Jugendliche habe zuvor wohl mit dem Gerät Bremsreiniger in den Ansaugstutzen des Motors geblasen. Das Feuer im Motorraum breitete sich auf das ganze Fahrzeug aus. Es brannte den Angaben nach bis auf wenige Metallteile völlig ab.