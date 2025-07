Mitternachtssnack mit Folgen: Einsatzkräfte befreien einen schlafenden Mann aus seiner verrauchten Wohnung. Bei dem Einsatz macht die Polizei eine Entdeckung.

red/dpa/lsw 06.07.2025 - 12:08 Uhr

Ein nächtlicher Kochversuch eines Mannes unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss hat in Ehingen im Alb-Donau-Kreis einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der 49-Jährige war laut Polizei kurz vor Mitternacht in seiner Wohnung am Küchentisch eingeschlafen, während das Essen auf dem Herd vor sich hinschmorte. Weder die Rauchentwicklung noch der Alarm des Rauchmelders weckte den Schlafenden.