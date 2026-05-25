Ehningen Ehninger Pfingstmarkt lockt viele Besucher an
Beim 189. Ehninger Pfingstmarkt ziehen am Vormittag unzählige Menschen vorbei an bunten Ständen – und der Vergnügungspark an der Festwiese hat Grund zu feiern.
Beim 189. Ehninger Pfingstmarkt ziehen am Vormittag unzählige Menschen vorbei an bunten Ständen – und der Vergnügungspark an der Festwiese hat Grund zu feiern.
Die beste Zeit, den traditionellen Ehninger Pfingstmarkt zu besuchen, ist früh am Morgen des Pfingstmontags, ehe die Menschenmassen kommen. Mit gutem Grund: Pfingsten 2026 ist sommerlich, die Hitze breitet sich aus, zur Mittagszeit wird sie drückend sein und manch ein Marktbeschicker stöhnt schon jetzt ganz leise: „Das Wetter ist eigentlich zu schön!“