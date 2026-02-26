Ehningen: Grünes Licht für größere Schulmensa

Die Mensa der Friedrich-Kammerer-Schule soll wachsen: Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung am Dienstagabend den Vorentwurf für die Erweiterung um 154 Quadratmeter genehmigt. 148 Sitzplätze mehr soll es künftig für die Schülerinnen und Schüler geben. Mit der Erweiterung soll der steigende Bedarf an einer Mittagsverpflegung gedeckt werden.

Geplant ist eine Überbauung der Außenterrassen, die in ihrer bisherigen Form entfallen. Dennoch soll ein Außenbereich so weit wie möglich erhalten bleiben. „Die kompakte Erweiterung nutzt die verfügbare Fläche optimal und sorgt für Tageslicht“, so Johanna Maibach-Zoll vom Stuttgarter Architekturbüro Zoll Stadtplaner.

Die Bauweise orientiert sich am Bestand, um zusätzliche Materialwechsel zu vermeiden. Für eine flexible Nutzung der Räumlichkeit werden mobile Trennwände eingebaut. Auch der Bürgermeister Lukas Rosengrün betonte: „ Flexibilität ist uns ein großes Anliegen“, und verwies auf die mobile Trennwand. Das Büro Zoll stellte den Gemeinderäten alle Details vor und betonte die ressourcenschonende Umsetzung. Die Kosten für das Projekt sind im Haushalt und in der Fördermittelplanung berücksichtigt.

2017 wurde die Friedrich-Kammerer-Schule erweitert. Im Zuge dessen bekam sie auch eine neue 300 Quadratmeter große Mensa mit einer sogenannten Verteilerküche, die seitdem das Herzstück des Gebäudekomplexes bildet.