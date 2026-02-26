Ehningen Grünes Licht für größere Schulmensa
Der Gemeinderat hat dem Vorentwurf zur Erweiterung der Mensa an der Friedrich-Kammerer-Schule zugestimmt. Geplant sind 148 zusätzliche Sitzplätze.
Die Mensa der Friedrich-Kammerer-Schule soll wachsen: Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung am Dienstagabend den Vorentwurf für die Erweiterung um 154 Quadratmeter genehmigt. 148 Sitzplätze mehr soll es künftig für die Schülerinnen und Schüler geben. Mit der Erweiterung soll der steigende Bedarf an einer Mittagsverpflegung gedeckt werden.