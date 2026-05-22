Ein geplanter Neubau in Ehningen sorgt für Zündstoff. Der Bürgermeister sieht einen Präzedenzfall und widerspricht der Baurechtsbehörde. Der Gemeinderat ist gespalten.
22.05.2026 - 11:32 Uhr
Der Antrag auf einen Bauvorbescheid löste in dieser Woche eine längere Diskussion im Ehninger Gemeinderat aus. Der Auslöser: der Wunsch, ein Doppelhaus mit Hof und Garage in der Königstraße 63 in Ehningen zu bauen. Wie sich zeigte, gibt es im Gemeinderat nämlich offenbar unterschiedliche Auffassungen zu dem betreffenden Gebiet.