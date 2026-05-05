Ehningen: Weinlokal im Meissnerhaus? Maischerz sorgt für Schmunzeln

Ein gedeckter Tisch, vier Stühle - und ein handgeschriebener Schriftzug an der Fensterscheibe: „Neueröffnung Weinlokal Rosengrün.“ Mit dieser Szene vor dem Meissnerhaus in Ehningen haben Unbekannte am 1. Mai für einen gelungenen Maischerz gesorgt - und zugleich den Bürgermeister Lukas Rosengrün mit ins Spiel gebracht.

Dieser reagierte gelassen und mit Selbstironie. Auf Facebook postete er ein Bild der Szene und schrieb dazu: „Ich gehe nicht in die Gastronomie - versprochen“, stellte er augenzwinkernd klar. Zugleich griff er die Idee auf und zeichnete das Bild gemeinsamer Gespräche mit den Gemeinderatsmitgliedern „bei einem Viertele, direkt neben dem Rathaus.“ Das Meissnerhaus sei dafür „ideal“, merkte er an - vermutlich wären dann auch alle Fraktionen vertreten.

Der Bürgermeister Lukas Rosengrün reagiert mit Humor

Sein Fazit fiel entsprechend positiv aus: ein Dank für die „gelungene Aktion zum 1. Mai.“ Zu dem scherzhaften Vorschlag der Namensgebung für die neue Gastronomie konterte er humorvoll: Gebäude würden üblicherweise nicht zu Lebzeiten nach amtierenden Bürgermeistern benannt. Mit 41 Jahren hoffe er zudem, noch viele Jahre vor sich zu haben.

Ein Bürger kommentiert unter dem Post des Ratschefs auf Facebook: „Der Bürgermeister am Tresen und der Amtsleiter im Service – das wäre doch was! Viel besser gehen niederschwellige Gesprächsangebote wohl kaum.“

Stark umstritten: das Ehninger Meissnerhaus. Foto: Stefanie Schlecht

Zum Hintergrund: Das Meissnerhaus ist seit Langem Gegenstand kontroverser Diskussionen im Gemeinderat. Die Positionen reichten von Abrissplänen bis hin zur Sanierung mit einem gastronomischen Konzept. Eine Bürgerinitiative brachte schließlich ein Bürgerbegehren zum Erhalt des Gebäudes auf den Weg - mit Erfolg. Das Meissnerhaus bleibt nun bestehen und soll saniert werden. Der Gemeinderat arbeitet an der konkreten Ausgestaltung und künftigen Nutzung.

Der Maischerz zeigt damit: Auch bei unterschiedlichen Positionen bleibt in Ehningen Raum für einen gemeinsamen und humorvollen Umgang.