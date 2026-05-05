Ehningen Weinlokal im Meissnerhaus? Maischerz sorgt für Schmunzeln
Neues Lokal im Meissnerhaus: Mit einer kreativen Aktion haben Unbekannte in Ehningen zum 1. Mai für Aufsehen gesorgt. Der Bürgermeister reagierte gelassen und mit Humor.
Neues Lokal im Meissnerhaus: Mit einer kreativen Aktion haben Unbekannte in Ehningen zum 1. Mai für Aufsehen gesorgt. Der Bürgermeister reagierte gelassen und mit Humor.
Ein gedeckter Tisch, vier Stühle - und ein handgeschriebener Schriftzug an der Fensterscheibe: „Neueröffnung Weinlokal Rosengrün.“ Mit dieser Szene vor dem Meissnerhaus in Ehningen haben Unbekannte am 1. Mai für einen gelungenen Maischerz gesorgt - und zugleich den Bürgermeister Lukas Rosengrün mit ins Spiel gebracht.