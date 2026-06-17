Ehninger Feuerwehrhaus: Feuerwehr braucht Taten statt Diskussionen

Die Diskussion um den Standort des neuen Feuerwehrhauses in Ehningen entwickelt sich zunehmend zu einer Endlosschleife. Seit mehr als acht Jahren wird im Gemeinderat beraten, geprüft und abgewogen, welcher Standort sich am besten dafür eignen könnte. Dass die Feuerwehr dringend mehr Platz benötigt, steht dabei längst außer Frage. Da sind sich alle Fraktionen einig. Umso erstaunlicher ist es, dass die Standortfrage noch immer so viel Raum einnimmt.

Mit der Ablehnung des auf Antrag der Grünen vorgeschlagenen alternativen Feuerwehrhaus-Standorts auf dem Zweygart-Areal hat der Gemeinderat nun am bisherigen Beschluss festgehalten. Das ist nachvollziehbar. Schließlich hatte sich der Gemeinderat 2024 auf den Standort Eingemachtes Wäldle festgelegt und das Bebauungsplanverfahren eingeleitet.

Baustart frühestens 2028: Zeit für konkrete Schritte

Natürlich müssen neue Vorschläge und Argumente gehört werden. Doch nach Jahren der Debatte sollte der Fokus darauf liegen, die Voraussetzungen für den Bau zu schaffen und das Projekt voranzubringen. Denn eines hat die jahrelange Diskussion gezeigt: Einen perfekten Standort wird es nicht geben. Dass ein Baustart ohnehin frühestens 2028 möglich sein wird, macht weitere Grundsatzdiskussionen nicht zwingend sinnvoller.

Die Feuerwehr braucht vor allem eines: Verlässlichkeit. Nach Jahren der Beratungen und Diskussionen ist es an der Zeit, Entscheidungen nicht nur zu treffen, sondern auch konsequent umzusetzen. Irgendwann müssen auf Entscheidungen auch Taten folgen.