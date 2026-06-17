Ehninger Feuerwehrhaus Feuerwehr braucht Taten statt Diskussionen
Die Standortfrage für das neue Feuerwehrhaus in Ehningen beschäftigt den Gemeinderat seit Jahren. Irgendwann müssen auf Entscheidungen aber auch Taten folgen, fordert unsere Autorin.
Die Standortfrage für das neue Feuerwehrhaus in Ehningen beschäftigt den Gemeinderat seit Jahren. Irgendwann müssen auf Entscheidungen aber auch Taten folgen, fordert unsere Autorin.
Die Diskussion um den Standort des neuen Feuerwehrhauses in Ehningen entwickelt sich zunehmend zu einer Endlosschleife. Seit mehr als acht Jahren wird im Gemeinderat beraten, geprüft und abgewogen, welcher Standort sich am besten dafür eignen könnte. Dass die Feuerwehr dringend mehr Platz benötigt, steht dabei längst außer Frage. Da sind sich alle Fraktionen einig. Umso erstaunlicher ist es, dass die Standortfrage noch immer so viel Raum einnimmt.