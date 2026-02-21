Ehningerin will helfen Strick-Begeisterte für England-Projekt gesucht
Die Ehningerin Marie Wolf lebt in England. An der Vorschule ihrer Tochter frieren die Kinder. Um warme Strickkleidung zu beschaffen, will sie auf deutsche Seniorenheime zugehen.
Bei Minusgraden in dünnen Hosen und T-Shirt draußen spielen? Da schüttelt es einen beim bloßen Gedanken daran. In manchen Teilen Englands ist genau das allerdings normal. Die Beobachtung hat zumindest Marie Wolf gemacht.