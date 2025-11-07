Seit nunmehr 35 Jahren kümmern sie sich im Katharinenhospital um Patientinnen und Patienten: Die Grünen Damen und Herren sind aus dem Klinikum Stuttgart nicht mehr wegzudenken.

SWMN 11.11.2025 - 08:07 Uhr

Am 1. November 1990 haben die ersten 25 Grünen Damen und Herren der Evangelischen Krankenhaushilfe ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Katharinenhospital aufgenommen. Wenige Monate später waren auch im Bürgerhospital und im Krankenhaus Bad Cannstatt die ersten Grünen Damen und Herren im Einsatz.

Hilfe mit Herz – Die Grünen Damen und Herren Da ein Aufenthalt im Krankenhaus für Patienten und Angehörige eine belastende Situation darstellt, stehen die Grünen Damen und Herren vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie beantworten Fragen, leisten Hilfestellung oder sind auch einfach nur mal für ein Gespräch da. Sie erledigen kleine Besorgungen oder helfen bei der Orientierung im Haus und auf Wegen durch die Klinik.

Begleitung vom ersten Moment an

Den ersten Kontakt machen die meisten Patienten und Angehörigen mit den "Grünen Damen und Herren" bereits an den zentralen Patientenaufnahmen. Aber auch auf vielen Stationen, bis hin zur Intensivstation sind sie fester Bestandteil der dortigen Teams.

Gemeinsam stark für die Patienten

Das Team der Grünen Damen und Herren ist in den letzten Jahren kräftig gewachsen. Derzeit sind 56 Frauen und Männer ehrenamtlich aktiv. „Wir sind ein tolles und buntes Team und haben eine echte Gemeinschaft und die Zusammenarbeit mit allen Bereichen des Hauses ist hervorragend,“ freut sich Claudia Krause, seit 16 Jahren Leiterin der Grünen Damen und Herren im Klinikum Stuttgart.

Ein Ehrenamt, das bewegt und verbindet

Die Grünen und Damen und Herren erfahren viel Dankbarkeit bei den Patientinnen und Patienten, aber auch den Angehörigen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Allen ist bewusst, dass das große Engagement nicht selbstverständlich, aber enorm wichtig ist. Besonders groß ist die Freude darüber, dass zuletzt auch immer wieder jüngere Menschen Interesse an dieser Form des ehrenamtlichen Engagements haben. Die Grünen Damen und Herren werden deshalb hoffentlich noch sehr lange ein wichtiger Teil des Klinikums Stuttgart bleiben.

Grüne Damen und Herren gibt es vielen Krankenhäusern und Alterseinrichtungen in Deutschland. Sie sind zusammengeschlossenen unter dem Dach der Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe e.V..

Informationen zu den Grünen Damen und Herren des Klinikums Stuttgart finden Interessierte auf der Webseite des Klinikums Stuttgart.