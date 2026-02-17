 
  6. Bewerbung läuft: Wer wird die nächste Waldfee?

1
Die Vorgängerinnen Lea (links) und Mya Schuler (rechts) mit der amtierenden Waldfee Leonie Reber in der Mitte. Sie sucht jetzt eine Nachfolgerin. Foto: Stefan Bossow

Bis 23. März läuft die Bewerbungsfrist, am 15. April wird in Welzheim gewählt: Der Schwäbische Wald sucht seine zwölfte Waldfee als Botschafterin der Region.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Wer verzaubert zukünftig den Schwäbischen Wald: Die Suche nach der zwölften Schwäbischen Waldfee hat begonnen. Bis einschließlich 23. März können sich Interessierte, die ihre Heimat lieben und diese Begeisterung weitertragen möchten, bei ihrer jeweiligen Heimatkommune bewerben.

 

Spannend wird es am 15. April, wenn in Welzheim die Wahl der neuen Waldfee stattfindet. Dort dürfen die Kandidatinnen ihr feenhaftes Talent, ihre Ausstrahlung und ihre Verbundenheit zur Region zeigen – und mit einem Quäntchen Glück zur neuen Markenbotschafterin des Schwäbischen Waldes gewählt werden.

Waldfee wirbt für die Region

Seit 2013 gibt es die Schwäbische Waldfee. Sie wirbt für Natur, Freizeitangebote und Lebensqualität der Region. Vor allem bei Kindern weckt sie spielerisch die Freude an Wald, Natur und Abenteuern vor der eigenen Haustür.

Die amtierende Schwäbische Waldfee Leonie Reber blickt positiv auf ihr Amtsjahr zurück: „Als Schwäbische Waldfee durfte ich meine Heimat noch einmal ganz neu kennen- und schätzenlernen. Bei meinen Einsätzen habe ich viele Menschen getroffen, die überrascht waren, wie viele tolle Ausflugsmöglichkeiten es direkt vor der eigenen Haustür gibt“, heißt es in einer Mitteilung.

Ihre Nachfolgerin sollte ebenfalls mit Selbstbewusstsein, Herzlichkeit und echter Begeisterung für den Schwäbischen Wald auftreten, wünschen sich die Organisatoren.

Abwechslungsreiches Aufgabenfeld

Auch der Rems-Murr-Landrat Richard Sigel, Vorsitzender des Vereins Schwäbischer Wald Tourismus, unterstreicht die Bedeutung der Schwäbischen Waldfee: „Gerade im Jubiläumsjahr des Unesco-Welterbes Limes hat unsere Schwäbische Waldfee das Thema mit viel Leidenschaft zu den Menschen getragen. Seit über einem Jahrzehnt sind unsere Schwäbischen Waldfeen authentische und begeisternde Botschafterinnen der Region – das ist die beste Werbung für diese besondere Aufgabe.“

Auf die neue Waldfee wartet ein abwechslungsreiches Amtsjahr mit zahlreichen Auftritten bei Veranstaltungen in den Mitgliedskommunen – darunter das KinderNaturErlebnisFest, regionale Feste oder sogar ein Auftritt vor großem Publikum im Vorprogramm des Andrea Berg „Heimspiels“. Regelmäßige Präsenz in Presse, Funk, Social Media und teilweise im Fernsehen gehört ebenso dazu wie exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Schwäbischen Waldes.

Für ihre Einsätze steht ihr ein besonderes Highlight zur Verfügung: ein Mini Cabrio als offizieller „Feen-Dienstwagen“, gesponsert vom Autohaus Mulfinger und der Kreissparkasse Waiblingen. Zudem erhält sie ein exklusives Feenkleid, ein professionelles Fotoshooting für Autogrammkarten, eine Aufwandsentschädigung sowie bezahlte Friseurbesuche.

Teilnahmebedingungen für die Wahl

Bewerben können sich Frauen ab 18 Jahren mit Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt in einer der Mitgliedskommunen des Schwäbischen Waldes. Entscheidend sind Freude am Auftreten, Kommunikationsstärke und echtes Herzblut für die Region. Auch frühere Bewerberinnen sind ausdrücklich eingeladen, erneut teilzunehmen.

Die neue Schwäbischen Waldfee wird am 15. April von Landrat Richard Sigel, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Mitgliedskommunen sowie den ehemaligen Schwäbischen Waldfeen gewählt. Die feierliche Einsetzung findet am 1. Mai beim „KinderNaturErlebnisFest“ in Welzheim statt.

Bewerbungen sind direkt an die jeweilige Heimatkommune zu richten. Mitgliedskommunen sind: Alfdorf, Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, Berglen, Gaildorf, Großerlach, Gschwend, Kaisersbach, Mainhardt, Murrhardt, Oberrot, Oppenweiler, Rudersberg, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, Weissach im Tal, Welzheim und Wüstenrot.

Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen sind in den Rathäusern der Schwäbischer Wald Kommunen sowie unter   www.schwaebischerwald.com erhältlich.

Weitere Themen

Hilfe aus Aspach: „Vielleicht erinnert sich jemand?“ – Vermisstensuche per Smoothie-Flasche

Hilfe aus Aspach „Vielleicht erinnert sich jemand?“ – Vermisstensuche per Smoothie-Flasche

Seit Jahren werden Hilal Ercan und Scarlett Salice vermisst. Eine Firma aus Aspach beteiligt sich an einer Suchaktion, die neue Hinweise bringen soll. Belohnung: 100.000 Euro.
Von Marie Part
Fellbach: Lichtblick im Handwerk: Beruf des Zimmermanns ist beliebt

Fellbach Lichtblick im Handwerk: Beruf des Zimmermanns ist beliebt

Überwiegend skeptische Blicke in die Zukunft: Doch beim Wintertreffen zwischen den Handwerkern und der Stadt Fellbach ist in manchen Bereichen auch Zuversicht spürbar.
Von Dirk Herrmann
Busverkehr in Weinstadt: Bus-Optimierungen: Zwei Haltestellen fallen weg – das bedeutet es für Pendler

Busverkehr in Weinstadt Bus-Optimierungen: Zwei Haltestellen fallen weg – das bedeutet es für Pendler

Das Waiblinger Landratsamt verspricht weniger Verspätungen und bessere Anschlüsse. Betroffen ist die Linie 204 beim Kalkofen und beim Kreisel in Richtung Bahnhof Endersbach.
Von Dirk Herrmann
Sehbehinderte mit Tempo 200: Schorndorferin fährt blind über den Hockenheimring: „Es war ein Mega-Gefühl“

Sehbehinderte mit Tempo 200 Schorndorferin fährt blind über den Hockenheimring: „Es war ein Mega-Gefühl“

Katharina Rieck aus Schorndorf ist blind. Dennoch setzte sich die 30-Jährige selbst ans Steuer – und jagte mit bis zu 200 km/h über den Hockenheimring.
Von Simone Käser
Rems-Murr-Kreis: Aschermittwoch in Fellbach: Größter Politik-Stammtisch des Landes

Rems-Murr-Kreis Aschermittwoch in Fellbach: Größter Politik-Stammtisch des Landes

Dreieinhalb Wochen bis zum Urnengang, die Parteien im Wahlkampfendspurt: In Fellbach lädt die CDU zum Politischen Aschermittwoch, abends gastieren die Grünen in Schorndorf.
Von Dirk Herrmann
Erlebnislabor in Weinstadt: Von der Lehrerin zur Escape-Spiel-Entwicklerin: Heike Scharmann bereut nichts

Erlebnislabor in Weinstadt Von der Lehrerin zur Escape-Spiel-Entwicklerin: Heike Scharmann bereut nichts

Heike Scharmann tauscht das Klassenzimmer gegen Abenteuer: Die Lehrerin und OB-Gattin aus Weinstadt entwickelt jetzt Escape-Spiele und Krimidinner.
Von Phillip Weingand
Winterbach: Vorverkauf beginnt: Zeltspektakel: Dick Brave rockt im Juli das Remstal

Winterbach: Vorverkauf beginnt Zeltspektakel: Dick Brave rockt im Juli das Remstal

Die Kulturinitiative Rock in Winterbach präsentiert den letzten Act ihres neuntägigen Konzertreigens in diesem Sommer im Zelt am Remsufer. Vorverkaufsstart ist an diesem Mittwoch.
Von Dirk Herrmann
Fahrerflucht in Fellbach: Betrunken am Steuer – 40-Jährige verursacht Unfall und flüchtet in der Nacht

Fahrerflucht in Fellbach Betrunken am Steuer – 40-Jährige verursacht Unfall und flüchtet in der Nacht

Eine 40-Jährige verursacht in Fellbach-Schmiden einen Unfall, flüchtet und denkt, sie wäre davongekommen. Die Polizei entdeckt sie jedoch kurz darauf.
Von Sascha Sauer
Attacke in Fellbach: Zwei Männer durch Reizgas verletzt

Attacke in Fellbach Zwei Männer durch Reizgas verletzt

Zwei 34-Jährige werden am Sonntagmorgen um 5.30 Uhr in Fellbach mit Reizgas attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Chris Lederer
Gewalt in Fellbach: Streit eskaliert: 19-Jähriger droht mit dem Tod

Gewalt in Fellbach Streit eskaliert: 19-Jähriger droht mit dem Tod

Ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert in Fellbach-Schmiden: In der Tournonstraße kommt es am Sonntag gegen Mitternacht zu Schlägen und einer Todesdrohung.
Von Chris Lederer
