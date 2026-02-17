Ehrenamt im Schwäbischen Wald Bewerbung läuft: Wer wird die nächste Waldfee?
Bis 23. März läuft die Bewerbungsfrist, am 15. April wird in Welzheim gewählt: Der Schwäbische Wald sucht seine zwölfte Waldfee als Botschafterin der Region.
Bis 23. März läuft die Bewerbungsfrist, am 15. April wird in Welzheim gewählt: Der Schwäbische Wald sucht seine zwölfte Waldfee als Botschafterin der Region.
Wer verzaubert zukünftig den Schwäbischen Wald: Die Suche nach der zwölften Schwäbischen Waldfee hat begonnen. Bis einschließlich 23. März können sich Interessierte, die ihre Heimat lieben und diese Begeisterung weitertragen möchten, bei ihrer jeweiligen Heimatkommune bewerben.