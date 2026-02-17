Wer verzaubert zukünftig den Schwäbischen Wald: Die Suche nach der zwölften Schwäbischen Waldfee hat begonnen. Bis einschließlich 23. März können sich Interessierte, die ihre Heimat lieben und diese Begeisterung weitertragen möchten, bei ihrer jeweiligen Heimatkommune bewerben.

Spannend wird es am 15. April, wenn in Welzheim die Wahl der neuen Waldfee stattfindet. Dort dürfen die Kandidatinnen ihr feenhaftes Talent, ihre Ausstrahlung und ihre Verbundenheit zur Region zeigen – und mit einem Quäntchen Glück zur neuen Markenbotschafterin des Schwäbischen Waldes gewählt werden.

Waldfee wirbt für die Region

Seit 2013 gibt es die Schwäbische Waldfee. Sie wirbt für Natur, Freizeitangebote und Lebensqualität der Region. Vor allem bei Kindern weckt sie spielerisch die Freude an Wald, Natur und Abenteuern vor der eigenen Haustür.

Die amtierende Schwäbische Waldfee Leonie Reber blickt positiv auf ihr Amtsjahr zurück: „Als Schwäbische Waldfee durfte ich meine Heimat noch einmal ganz neu kennen- und schätzenlernen. Bei meinen Einsätzen habe ich viele Menschen getroffen, die überrascht waren, wie viele tolle Ausflugsmöglichkeiten es direkt vor der eigenen Haustür gibt“, heißt es in einer Mitteilung.

Ihre Nachfolgerin sollte ebenfalls mit Selbstbewusstsein, Herzlichkeit und echter Begeisterung für den Schwäbischen Wald auftreten, wünschen sich die Organisatoren.

Abwechslungsreiches Aufgabenfeld

Auch der Rems-Murr-Landrat Richard Sigel, Vorsitzender des Vereins Schwäbischer Wald Tourismus, unterstreicht die Bedeutung der Schwäbischen Waldfee: „Gerade im Jubiläumsjahr des Unesco-Welterbes Limes hat unsere Schwäbische Waldfee das Thema mit viel Leidenschaft zu den Menschen getragen. Seit über einem Jahrzehnt sind unsere Schwäbischen Waldfeen authentische und begeisternde Botschafterinnen der Region – das ist die beste Werbung für diese besondere Aufgabe.“

Auf die neue Waldfee wartet ein abwechslungsreiches Amtsjahr mit zahlreichen Auftritten bei Veranstaltungen in den Mitgliedskommunen – darunter das KinderNaturErlebnisFest, regionale Feste oder sogar ein Auftritt vor großem Publikum im Vorprogramm des Andrea Berg „Heimspiels“. Regelmäßige Präsenz in Presse, Funk, Social Media und teilweise im Fernsehen gehört ebenso dazu wie exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Schwäbischen Waldes.

Für ihre Einsätze steht ihr ein besonderes Highlight zur Verfügung: ein Mini Cabrio als offizieller „Feen-Dienstwagen“, gesponsert vom Autohaus Mulfinger und der Kreissparkasse Waiblingen. Zudem erhält sie ein exklusives Feenkleid, ein professionelles Fotoshooting für Autogrammkarten, eine Aufwandsentschädigung sowie bezahlte Friseurbesuche.

Teilnahmebedingungen für die Wahl

Bewerben können sich Frauen ab 18 Jahren mit Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt in einer der Mitgliedskommunen des Schwäbischen Waldes. Entscheidend sind Freude am Auftreten, Kommunikationsstärke und echtes Herzblut für die Region. Auch frühere Bewerberinnen sind ausdrücklich eingeladen, erneut teilzunehmen.

Die neue Schwäbischen Waldfee wird am 15. April von Landrat Richard Sigel, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Mitgliedskommunen sowie den ehemaligen Schwäbischen Waldfeen gewählt. Die feierliche Einsetzung findet am 1. Mai beim „KinderNaturErlebnisFest“ in Welzheim statt.

Bewerbungen sind direkt an die jeweilige Heimatkommune zu richten. Mitgliedskommunen sind: Alfdorf, Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, Berglen, Gaildorf, Großerlach, Gschwend, Kaisersbach, Mainhardt, Murrhardt, Oberrot, Oppenweiler, Rudersberg, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, Weissach im Tal, Welzheim und Wüstenrot.

Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen sind in den Rathäusern der Schwäbischer Wald Kommunen sowie unter www.schwaebischerwald.com erhältlich.