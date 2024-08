Damit Hunde im Tierheim genug Auslauf bekommen, gehen Ehrenamtliche mit ihnen Gassi. Martina Harr ist eine von ihnen. Was reizt Sie an ihrem Ehrenamt?

Luisa Rombach 20.08.2024 - 13:52 Uhr

„Ich nenne ihn den kleinen Löwen“, sagt Martina Harr über Malo, einen Mischlingshund aus dem Tierheim in Filderstadt mit hellbraunem Fell, das um den Kopf herum länger wird und an eine Löwenmähne erinnert. Mit Malo geht die ehrenamtliche Helferin inzwischen seit etwa vier Monaten Gassi – obwohl sie am Anfang durchaus Respekt vor ihm hatte.