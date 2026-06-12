Ehrenamt in Heimsheim Was wird aus dem Heimsheimer Wahrzeichen?
Vor 70 Jahren gründete sich in Heimsheim eine Initiative, um den Schleglerkasten zu retten. Die Geschichte ist geprägt von Bürgerengagement – doch seit 2018 ist das Gebäude dicht.
Vor 70 Jahren gründete sich in Heimsheim eine Initiative, um den Schleglerkasten zu retten. Die Geschichte ist geprägt von Bürgerengagement – doch seit 2018 ist das Gebäude dicht.
400 Jahre wurde er hauptsächlich als Getreidespeicher genutzt, der markante Wohn- und Wehrturm aus dem Spätmittelalter. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg, bei dem Heimsheim durch einen Bombenhagel im April 1945 schwer getroffen wurde, diente der Fruchtkasten als Notunterkunft für Obdachlose und für Gottesdienste. Durch die massiven Zerstörungen fehlten dann Räume, was auch die Vereine zu spüren bekamen. Man traf sich in Gastwirtschaften wie dem Waldhorn, doch der Wunsch nach eigenen Räumen wuchs, ebenso die Idee, den „Kasten“, wie er genannt wird, für die Bürgerschaft wieder nutzbar zu machen. So schildert Jürgen Gerhold die Anfänge des Vereins Kuratorium Schleglerschloss Heimsheim als eine Bürgerinitiative.