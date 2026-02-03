Ehrenamt in Leonberg Der Engelbergtunnel hält die Feuerwehr auf Trab
Die Leonberger Feuerwehr wächst von Jahr zu Jahr, hat aber auch immer mehr zu tun. Und jetzt gibt es ein prominentes Ehrenmitglied.
Samuel sorgt bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Leonberg in der gut besetzten Gebersheimer Gäublickhalle für den eigentlich nicht nötigen Werbeblock des Abends. Der zehnjährige Feuerwehrneuling ist Mitglied im Jugendausschuss, „weil es cool ist, wenn man die Themen vorher schon kennt“, sagt er strahlend ins Mikrofon. „Ich freue mich schon auf die 24-Stunden-Übung.“