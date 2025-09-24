Anderen helfen, weil das Leben gut zu einem war? Oder weil es selbstverständlich ist, anderen beizustehen? Ihre Motive sind unterschiedlich. Aber alle tun in Stuttgart Gutes.
24.09.2025 - 18:00 Uhr
Sie machen Besuche, helfen im Behördendschungel, bereiten Kindern schöne Stunden oder machen Stadionbesuche möglich. Wenn gar nichts mehr geht, sind sie gefragt und auch oft da: Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Bei Caleidoskop, der Freiwilligenbörse des Caritasverbandes Stuttgart, treffen Junge und Alte, Urschwaben und Zugezogene aufeinander. Was sie eint, ist der Wunsch, andere zu unterstützen. Anlässlich des 20. Geburtstags von Caleidoskop haben wir vier Ehrenamtler gefragt, was sie antreibt.