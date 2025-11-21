Die AfD nimmt Stuttgarter Vereine ins Visier und kritisiert deren Engagement. Welche Folgen das hat, kommentiert unser Stadtreporter.
21.11.2025 - 13:51 Uhr
Der AfD sind Vereine in Stuttgart zu woke. Mal kritisiert die Gemeinderatsfraktion den VfB Stuttgart, weil er das Stadion in Regenbogen-Farben hat erleuchten lassen, mal hat sie es auf die Veranstaltungen „Lange Nacht der Demokratie“ oder „Umsonst und draußen“ abgesehen. Oder wie zuletzt auf die Stadtteilkinos, weil im Kino in Kaltental Filme wie „Oskars Kleid“ oder „Alter Weißer Mann“ gezeigt wurden.