Ehrenamt: Training für die Demokratie

Brüche in der Gesellschaft sind ein Übel unserer Zeit: hier die woke Community, dort die Konservativen, die auf Gendern allergisch reagieren. Hier die Freunde Israels, dort die Unterstützer der Opfer im Gaza-Krieg. Hier die Pazifisten, dort die Befürworter von Aufrüstung und Wehrpflicht. Hier Fridays for Future, dort Leugner des Klimawandels. Soziologen reden von einer „Krise der Verbundenheit“.

In seiner ersten Regierungserklärung kam auch Kanzler Friedrich Merz auf die Misere zu sprechen: „Wir wollen regieren, um Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stiften“, kündigte er an. Nun hat die Regierung einen ersten Schritt unternommen, der dabei helfen könnte: Sie will das Ehrenamt stärken. Ehrenamtliches Engagement sei ein „Motor der Demokratie“. 4000 ehrenamtlich tätige Bürger hat der Bundespräsident an diesem Freitag ins Schloss Bellevue eingeladen – eine Reverenz an den Gemeinsinn.

Die meisten profitieren von ehrenamtlicher Arbeit

Viele engagieren sich freiwillig und unentgeltlich im Dienste der Gesellschaft. Die meisten profitieren davon auf die eine oder andere Weise. Und neun von zehn beklagen laut einer aktuellen Umfrage: Ein gemeinsames „Wir-Gefühl“ sei verloren gegangen. Wer ein Ehrenamt übernimmt, kann dieses „Wir-Gefühl“ selbst erleben – und arbeitet daran mit, andere teilhaben zu lassen.

Ehrenamtliches Engagement ist eine Art Bindekraft in einer Welt, die von Fliehkräften zerrissen wird. Dabei ist zunächst zweitrangig, ob man oder frau nur in einem Sportverein gemeinschaftlich aktiv wird, im Elternbeirat Verantwortung übernimmt, beim jährlichen Dorffest mithilft – oder ob das Ehrenamt als Gemeinderat, Schöffe, Übungsleiter oder Lesepate einen dauerhaften, intensiven Zeitaufwand erfordert. Wer ein Ehrenamt übernimmt, spendet seinen Mitmenschen ein kostbares Gut: seine freie Zeit.

Praktizierter Widerspruch gegen Egoismus

Die Statistiken zur Zahl der Ehrenamtlichen lesen sich wie ein Dementi der gefühlten Zerrissenheit unserer Gesellschaft: In Baden-Württemberg zum Beispiel ist fast die Hälfte der Erwachsenen ehrenamtlich engagiert. In Vereinen, Bürgerinitiativen und gemeinnützigen Organisationen schafft ihr Engagement Zusammenhalt. Es hält die Gesellschaft überhaupt erst am Laufen. Es wäre ein tristes Dasein, wenn wir uns als Bürger nur auf den Staat verlassen könnten, der sich um die Verwaltung, unverzichtbare Dienstleistungen und die Sicherheit kümmern muss – aber nicht jede Hilfe und Unterstützung garantieren kann, die das Leben erst lebenswert machen: Freizeitvergnügen, Sport, Pflege, soziales Miteinander bei Festen und kulturellen Aktivitäten.

Im Ehrenamt packen Freiwillige gemeinsam mit anderen an, die ihnen ansonsten fremd sind. Das Gelingen erfordert Zusammenarbeit. Das fördert Toleranz und Kompromissbereitschaft, die Akzeptanz anderer Ansichten und Lebensstile, den Blick hinter die Mauern der eigenen Echokammern, Demut im Dienste der Gesellschaft. Insofern ist ein Ehrenamt der praktizierte Widerspruch gegen Egoismus und eine bloße Konsumhaltung – und letztlich eröffnet es auch ein Trainingsfeld für die Demokratie: Wer ehrenamtlich tätig ist, muss sich abstimmen, Rücksichten nehmen, Kompromisse schließen, sein eigenes Ego hinten anstellen.

Die Bundesregierung hat sich also ein richtiges, begrüßenswertes Ziel gesetzt, wenn sie das Ehrenamt fördern will. Steuernachlässe und ein Rabatt auf die Eintrittskarten von Museen sind aber kaum eine entscheidende Motivation, um sich freiwillig zugunsten anderer zu engagieren. Letztlich muss sich jeder und jede einzelne dazu aufraffen. Das Engagement wird vielfach belohnt – wenn auch nicht in Euro und Cent.