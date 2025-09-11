Ehrenamt Training für die Demokratie
Ehrenamtliche Arbeit ist ein Dienst an der Gemeinschaft. Sie fördert das vielfach vermisste „Wir-Gefühl“ und ist ein Trainingsfeld für die Demokratie, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Brüche in der Gesellschaft sind ein Übel unserer Zeit: hier die woke Community, dort die Konservativen, die auf Gendern allergisch reagieren. Hier die Freunde Israels, dort die Unterstützer der Opfer im Gaza-Krieg. Hier die Pazifisten, dort die Befürworter von Aufrüstung und Wehrpflicht. Hier Fridays for Future, dort Leugner des Klimawandels. Soziologen reden von einer „Krise der Verbundenheit“.
