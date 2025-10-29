Nach zehn Jahren sind viele Flüchtlinge in Denkendorf integriert. Das engagierte Betreuungsteam hat seine Angebote zurückgefahren, das Café ist geblieben.
29.10.2025 - 08:00 Uhr
Es ist das einzige Angebot, das vom ursprünglich breiten Spektrum der ehrenamtlichen Betreuung von Flüchtlingen geblieben ist. Seit zehn Jahren ist das „Moca“ als monatliches Treffen bei Geflüchteten beliebt. An den Café-Montagen können sie sich bei Kaffee und Kuchen austauschen, von den Ehrenamtlichen Rat holen oder gemeinsam spielen.