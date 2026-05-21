Ehrenamtskarte in Holzgerlingen Verbilligte Tickets für „Kultur in der Burg“
In Holzgerlingen wird für Inhaber der Ehrenamtskarte der Ticketpreis im Vorverkauf um zwei Euro reduziert.
In Holzgerlingen wird für Inhaber der Ehrenamtskarte der Ticketpreis im Vorverkauf um zwei Euro reduziert.
Eine Akzeptanzstelle mehr für die Ehrenamtskarte Baden-Württemberg wird es demnächst mit „Kultur in der Burg“ in Holzgerlingen gehen. Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, Eintrittskarten für diese Veranstaltungen im Vorverkauf – nicht an der Abendkasse – um zwei Euro vergünstigt anzubieten, also für 13 Euro oder ermäßigt elf Euro anstatt für 15 Euro oder 13 Euro.