Ehrenamtskarte in Holzgerlingen: Verbilligte Tickets für „Kultur in der Burg“

Eine Akzeptanzstelle mehr für die Ehrenamtskarte Baden-Württemberg wird es demnächst mit „Kultur in der Burg“ in Holzgerlingen gehen. Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, Eintrittskarten für diese Veranstaltungen im Vorverkauf – nicht an der Abendkasse – um zwei Euro vergünstigt anzubieten, also für 13 Euro oder ermäßigt elf Euro anstatt für 15 Euro oder 13 Euro.

Ein Verkauf dieser reduzierten Tickets kann, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage, frühestens ab Juli 2026 erfolgen, weil zuerst ein entsprechender Vertrag mit dem Landratsamt Böblingen geschlossen werden muss. Dieses verwaltet und koordiniert die Ehrenamtskarten und übernimmt auch deren Ausstellung.

Die finanziellen Auswirkungen können nur schwer beziffert werden, weil unklar ist, wie viele Personen die Vergünstigung in Anspruch nehmen werden. Das Land rühme sich mit der Einführung der Ehrenamtskarte, wälze die Kosten aber auch hier wieder „zu hundert Prozent auf die Kommunen ab“, kritisierte Bürgermeister Ioannis Delakos.

Infos darüber, welche Personengruppen einen garantierten Anspruch auf die Ehrenamtskarte haben, beziehungsweise welche Voraussetzungen für den Zugang zu dieser erfüllt sein müssen, gibt es unter www.lrabb.de/landratsamt/Dezernate+_+Aemter/zentralstelle/ehrenamtskarte auf der Homepage des Landratsamts.