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Ehrenamtspreis Landkreis Esslingen Ohne Ehrenamt geht im Landkreis Esslingen gar nichts

Ehrenamtspreis Landkreis Esslingen: Ohne Ehrenamt geht im Landkreis Esslingen gar nichts
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Gemeinsamkeit und Engagement sind zwei wichtige Faktoren, die das Ehrenamt in die Gesellschaft einbringt. Foto: istock

Zum Bewerbungsstart des Ehrenamtspreises kommentiert Johannes M. Fischer: „Das freiwillige Engagement der Menschen im Landkreis Esslingen ist wichtiger denn je.“

Chefredakteur: Johannes M. Fischer (jmf)

Die Nachrichtenlage ist seit Monaten für viele Menschen sehr belastend. In der Welt toben Kriege mit all den Folgen, von denen auch Menschen in Deutschland die allerersten an der Tankstelle zu spüren bekommen. Deutschlandweit werden – zumindest gefühlt – seit Jahrzehnten Reformen verschleppt oder solche durchgezwungen, die keinen spürbaren Effekt auf das unmittelbare Leben haben. Und auch im Landkreis Esslingen ist die Welt schon lange nicht mehr in Ordnung, sofern sie das jemals gewesen sein sollte: „Alles getan, um Arbeitsplätze zu sichern“ heißt es beim Familienunternehmen Pilz in Ostfildern. Das aber konnte die bevorstehenden Entlassungen von mehr als 130 Arbeitnehmern nicht verhindern.

 

Was das alles mit dem Ehrenamt zu tun hat, den unsere Zeitung gemeinsam mit dem Landkreis, der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und den benachbarten Tageszeitungen Nürtinger Zeitung und Teckbote ausschreiben? Sehr viel, weil Krisen ein besonderes Maß an Zusammenhalt erfordern, wenn die Gesellschaft unter der Last der zahlreichen Probleme nicht zerfallen will. Eines der wichtigsten Elemente dieses Zusammenhaltes ist das Ehrenamt.

Ehrenamtliche im Landkreis Esslingen gesucht: Jetzt Pate werden!

Es werden also jetzt unter der Überschrift „EhrenSache“ Paten gesucht, die Menschen oder auch eine Gruppe Ehrenamtlicher aus dem Landkreis Esslingen benennen, die ob ihres freiwilligen, sozialen Engagements eine Anerkennung verdienen. Das ist ein guter Zug, denn in den seltensten Fällen hängen Ehrenamtler ihr Tun an die große Glocke – viele, die es verdient hätten, kämen womöglich gar nicht auf die Idee, sich zu bewerben. Die Bewerbungsphase endet in einigen Wochen am 21. Juni 2026. Am 3. November wird es dann in einem größeren Rahmen die Ehrungen geben.

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