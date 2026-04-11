Ehrenamtspreis Landkreis Esslingen: Ohne Ehrenamt geht im Landkreis Esslingen gar nichts

Die Nachrichtenlage ist seit Monaten für viele Menschen sehr belastend. In der Welt toben Kriege mit all den Folgen, von denen auch Menschen in Deutschland die allerersten an der Tankstelle zu spüren bekommen. Deutschlandweit werden – zumindest gefühlt – seit Jahrzehnten Reformen verschleppt oder solche durchgezwungen, die keinen spürbaren Effekt auf das unmittelbare Leben haben. Und auch im Landkreis Esslingen ist die Welt schon lange nicht mehr in Ordnung, sofern sie das jemals gewesen sein sollte: „Alles getan, um Arbeitsplätze zu sichern“ heißt es beim Familienunternehmen Pilz in Ostfildern. Das aber konnte die bevorstehenden Entlassungen von mehr als 130 Arbeitnehmern nicht verhindern.