Das Goldene Buch ganz im Verborgenen? Andreas Walter schüttelt beim Gedanken daran den Kopf. Als er in Korntal-Münchingen seinen Job als Stadtarchivar antrat, konnte er nicht glauben, dass das Buch, in dem sich Ehrengäste während ihres Besuchs verewigen, im Archiv liegt. Statt im Büro des Bürgermeisters, der es zu gegebener Zeit aus der Schublade zieht. „Das Goldene Buch war gerade angefangen und hatte jede Menge leere Seiten“, erinnert sich Andreas Walter an den Moment, als er es entdeckte. „Ich habe nur gedacht: Das muss hier raus. So was gehört nicht ins Archiv.“