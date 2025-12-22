 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Eine Art Abonnement auf staatliche Auszeichnungen

Ehrenwerte Familien Eine Art Abonnement auf staatliche Auszeichnungen

Ehrenwerte Familien: Eine Art Abonnement auf staatliche Auszeichnungen
1
„Professorin“ dank Kretschmann: Nicola Leibinger-Kammüller Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg

Erst der Vater, dann die Tochter: wie bei den Leibingers gehen Orden und Ehrentitel des Landes Baden-Württemberg über Generationen immer wieder an die gleichen Familien.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Es war ein Déjà-vu der besonderen Art. Am gleichen Ort, dem Runden Saal der Villa Reitzenstein, fand nach fast dreißig Jahren die gleiche Zeremonie statt. Damals wie heute verlieh der Ministerpräsident dem Kopf des Unternehmens Trumpf den Ehrentitel Professor. Nur die Protagonisten waren andere: 1996 zeichnete Erwin Teufel (CDU) den Vater Berthold Leibinger aus, Ende 2025 Winfried Kretschmann (Grüne) die Tochter Nicola Leibinger-Kammüller. Wichtige Ratgeber waren beide für die Regierenden.

 

Doppelt geehrt: die Würths und die Bernadottes

Sind bestimmte Familien im Südwesten also gleichsam auf staatliche Auszeichnungen abonniert? Ob die Ehrenprofessur schon einmal zwei Generationen nacheinander traf, vermochte Kretschmann auf Nachfrage nicht zu sagen. Eine Sprecherin der Staatskanzlei bestätigte aber gewisse Ballungen: Es gebe weitere Beispiele, in denen besonders in Unternehmerfamilien Mitglieder unterschiedlicher Generationen geehrt worden seien, ob mit Titeln oder Orden. Der „Schraubenkönig“ Reinhold Würth etwa habe zwei Medaillen des Landes erhalten, seine Frau Carmen Würth den Verdienstorden. Selbigen erhielt auch Bettina Gräfin Bernadotte von der Insel Mainau, 2024 aus der Hand Kretschmanns. Ihr Vater Lennart Graf Bernadotte wiederum war 1989, noch zu Zeiten von Lothar Späth, zum Ehrenprofessor gekürt worden. Stets würden jedoch „die persönlichen Verdienste jeder einzelnen Person geehrt“, betont die Sprecherin.

Unsere Empfehlung für Sie

Trumpf-Chefin erhält Ehrentitel: Kretschmann adelt Leibinger-Kammüller: „Eine, die dem Land Orientierung gibt“

Trumpf-Chefin erhält Ehrentitel Kretschmann adelt Leibinger-Kammüller: „Eine, die dem Land Orientierung gibt“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann verleiht Nicola Leibinger-Kammüller den Ehrentitel Professorin – mit einer außergewöhnlichen Laudatio für die Trumpf-Chefin.

Oder gibt es doch eine gewisse Austauschbarkeit? Das legt eine aktuelle Anfrage des CDU-Abgeordneten Willi Stächele nahe. Darin erkundigt er sich, warum aus der geplanten Ehrung eines Mannes mit der Staufermedaille bisher nichts geworden sei – und diese statt seiner nun der „ebenfalls ehrenamtlich engagierten Gattin“ zukommen solle. Die Antwort steht noch aus.

Weitere Themen

Ehrenwerte Familien: Eine Art Abonnement auf staatliche Auszeichnungen

Ehrenwerte Familien Eine Art Abonnement auf staatliche Auszeichnungen

Erst der Vater, dann die Tochter: wie bei den Leibingers gehen Orden und Ehrentitel des Landes Baden-Württemberg über Generationen immer wieder an die gleichen Familien.
Von Andreas Müller
Baden-Württemberg: 75.000 Menschen im Südwesten feiern um Weihnachten Geburtstag

Baden-Württemberg 75.000 Menschen im Südwesten feiern um Weihnachten Geburtstag

An Heiligabend und Silvester kommen im Südwesten traditionell viele Kinder zur Welt. Was die Statistik über die besonderen Geburtstage verrät.
Klassisches Weihnachtsessen: Polen bleibt wichtigster Lieferant für Gänsebraten in Baden-Württemberg

Klassisches Weihnachtsessen Polen bleibt wichtigster Lieferant für Gänsebraten in Baden-Württemberg

30 Tonnen mehr Gänsebraten als im Vorjahr: Polen bleibt die Nummer eins auf den Tellern. Wer sonst liefert und warum deutsche Gänse kaum exportiert werden.
Baden-Württemberg: Weniger Elterngeld-Anträge im Südwesten

Baden-Württemberg Weniger Elterngeld-Anträge im Südwesten

In Baden-Württemberg wurden 2025 weniger Elterngeld-Anträge bewilligt als im Vorjahr. Auch die Väterquote ist gesunken.
Wetter in Baden-Württemberg: Trüber Start in die Weihnachtswoche

Wetter in Baden-Württemberg Trüber Start in die Weihnachtswoche

Im Südwesten startet die Woche mit trübem Hochnebel, doch auf Schwarzwald und Alb zeigt sich die Sonne. Wo sich Lichtblicke bieten und wie kalt es wird.
Tierischer Einsatz in Ulm: Flamingo im Nebel – Polizei und Feuerwehr rücken an

Tierischer Einsatz in Ulm Flamingo im Nebel – Polizei und Feuerwehr rücken an

Die Polizei ist am Sonntag zu einem tierischen Einsatz bei Ulm ausgerückt. Die Frage ist: Wer vermisst einen Flamingo?
Von Simone Dürmuth
Sicherheitsgefühl im Südwesten: Özdemir offen für mehr KI-gestützte Überwachung

Sicherheitsgefühl im Südwesten Özdemir offen für mehr KI-gestützte Überwachung

Cem Özdemir, Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, will das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken – auch mit mehr KI-Überwachung. Er fordert ein Gesamtkonzept.
Ausstellung in Heidelberg: Menschen auf der Suche nach dem Ich

Ausstellung in Heidelberg Menschen auf der Suche nach dem Ich

Die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg zeigt Porträts, Objekte und Texte von 67 Menschen, die ihr Leben in psychiatrischen Anstalten verbracht haben.
Von Eberhard Reuß
Hirtenhorn-Fertigung: Das Handy der Alpen und der Alb

Hirtenhorn-Fertigung Das Handy der Alpen und der Alb

Lange Zeit war das Hirtenhorn vergessen. Eine Initiative aus dem Zollernalbkreis baut es nach alten Vorbildern nach.
Von Uli Fricker
Baden-Württemberg: Grippeimpfstoffe für Ältere und Kinder im Südwesten knapp

Baden-Württemberg Grippeimpfstoffe für Ältere und Kinder im Südwesten knapp

Viele Apotheken haben kaum noch Grippeimpfstoff für Ältere und Kinder. Wie es dazu kam und warum eine Nachproduktion mitten in der Saison nicht möglich ist.
Weitere Artikel zu Familien Würth Winfried Kretschmann Erwin Teufel
 
 