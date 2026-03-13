Ehrung der Sportkreisjugend Leni Bauer und Lili Schmid – zwei Talente mit ausgezeichneten Leistungen
Die Sportkreisjugend Stuttgart hat die erfolgreichsten Talente des Jahres 2025 geehrt. Zwei Sportlerinnen standen dabei besonders im Fokus.
Die Sportkreisjugend Stuttgart hat die erfolgreichsten Talente des Jahres 2025 geehrt. Zwei Sportlerinnen standen dabei besonders im Fokus.
Manchmal kann auch der schönste sportliche Erfolg nicht lange gefeiert werden. Zum Beispiel, wenn man kurz danach in anderer Sache gefordert ist. „Eine Woche nach dem Titelgewinn“, erinnert sich Leni Bauer, „hatte ich noch die mündliche Abiturprüfung.“ Was ihre Leistung allerdings eher noch aufwertet denn schmälert. Entsprechend sagt die Radsportlerin vom RSV Vaihingen: „2025 war ein rundum gelungenes Jahr.“ Für das sie nun geehrt wurde.
Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer macht Station in Oslo in Norwegen. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.