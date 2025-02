Die Bürgermeisterin der Ludwigsburger Partnerstadt Montbéliard und der ehemalige Direktor des Deutsch-Französischen Instituts werden im Mai geehrt. Doch was verschafft den beiden die Ehre?

Emanuel Hege 14.02.2025 - 17:50 Uhr

Die diesjährige Verleihung der Ludwigsburger Bürgermedaille steht ganz im Zeichen der 75-jährigen deutsch-französischen Freundschaft. In diesem Rahmen geht die Ehre heuer gleich an zwei Personen: Marie-Noëlle Biguinet, Bürgermeisterin der Stadt Montbéliard, und Frank Baasner, ehemaliger Direktor des Deutsch-Französischen Instituts (dfi) in Ludwigsburg. Laut Pressemitteilung der Stadt Ludwigsburg war die Entscheidung des Gemeinderats einstimmig, nur zwei Räte hatten sich enthalten.