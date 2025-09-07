Eine nach ihm benannte Wespe gibt es schon. Nun wird Ministerpräsident Kretschmann auch noch Namenspate eines Bärtierchens, das im Nationalpark Schwarzwald entdeckt wurde.
07.09.2025 - 16:46 Uhr
Winfried Kretschmann war sichtlich gerührt. Das sei die „schönste Anerkennung meines politischen Wirkens“, schwärmte der Ministerpräsident vor zwei Jahren bei einer kleinen Feier im Stuttgarter Naturkundemuseum. Dort wurde ihm das vielfach vergrößerte Modell einer winzigen Wespe übergeben. Das Besondere an der neu entdeckten Art: In der wissenschaftlichen Nomenklatur trägt sie den Namen des Grünen, nämlich „Aphanogmus kretschmanni“. Damit würdige man sein Engagement für den Artenschutz und den Erhalt der Lebensräume, hieß es.