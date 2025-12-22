Wie geht das? Ein Team kassiert 51 Tore und wird gefeiert, das andere gewinnt mit einem skurrilen Namen. Das Höfleswetz zeigt, dass Fairness und Freude über allem stehen.
22.12.2025 - 11:34 Uhr
„Was für ein Tag? Was für eine Stimmung?“: Michael Supper, der Vorsitzende des Verbands-Jugendausschusses des Württembergischen Fußballverbands (WFV), blickt gerne auf die 52. Auflage des Höfleswetzturniers zurück. 92 Mannschaften traten im September auf den Sportplätzen an der Mercedesstraße gegeneinander an. „Es gab viel Bewegung, jede Menge Spaß und viele Ballkontakte. Die Freude am Fußball und der Fairplay-Gedanke standen wie immer im Mittelpunkt“, sagte Supper.