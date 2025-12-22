Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer ist ein Sportstar in Deutschland. Für eine feste Beziehung und Dates fehlt ihm die zeitliche Kapazität, wie er bei einer Gala in Baden-Baden erzählt.

Baden-Baden - Leo Neugebauer wirkte auf der großen Bühne etwas überrascht. "Das ist ein bisschen ein sensibles Thema für mich", sagte der deutsche Zehnkampf-Weltmeister bei der Gala der Sportler des Jahres im Kursaal von Baden-Baden. Dann redete der 25-Jährige aber doch ganz offen über das vermeintlich heikle Thema.

Der charismatische Neugebauer hat nach eigener Aussage keine Zeit für Dates. "Ich bin sehr viel am Reisen und hart am Trainieren. Deswegen ist ein bisschen wenig Zeit in meiner Freizeit. Aber irgendwann wird das noch", sagte Neugebauer, als er von ZDF-Moderatorin Lena Kesting mit dem privaten Thema konfrontiert wurde.

Bolt gratuliert per Video

Bei der Pressekonferenz ging der Leichtathlet noch einmal auf die Thematik ein. "Ich mache Posts darüber. Ich rede da gerne drüber", schilderte Neugebauer - unangenehm sei ihm die Situation bei der Live-Show nicht gewesen. Der Goldgewinner von Tokio setzte sich bei der Sportjournalistenwahl klar vor Schwimmer Florian Wellbrock und Radprofi Florian Lipowitz durch.

Vor Ort in Baden-Baden gratulierte ihm sein Vater, per Videobotschaft meldete sich sogar Sprint-König Usain Bolt. "Hey Leo, hier ist Usain", sagte der Jamaikaner in dem kurzen Video. "Ich wollte dir einfach zu dieser Auszeichnung gratulieren. Ich weiß, wie hart das ist, was du leistest. Glaub weiter an dich selbst."