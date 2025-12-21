Erst WM-Gold in Tokio, nun Sportler des Jahres: 2025 ist das Jahr von Leo Neugebauer. Seine Verfolger glänzten bei der Schwimm-WM und der Tour de France.

dpa 21.12.2025 - 20:35 Uhr

Baden-Baden - Leichtathlet Leo Neugebauer ist Deutschlands Sportler des Jahres. Der 25 Jahre alte Weltmeister im Zehnkampf setzte sich bei der Sportjournalistenwahl vor Schwimmer Florian Wellbrock und Radprofi Florian Lipowitz durch. Neugebauer kam bei der Wahl auf 2.343 Punkte und wurde bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden geehrt.