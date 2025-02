Der SV Leonberg/Eltingen ehrt langjährige Mitglieder. Matthias Groß aus der Vorstandsriege freut sich über einen stattlichen Zuwachs an neuen Sportbegeisterten.

Jürgen Kemmner 03.02.2025 - 14:23 Uhr

Am vergangenen Donnerstag führte der SV Leonberg/Eltingen den Ehrungsempfang durch, bei dem langjährige Mitgliedschaften der Jubiläumsjahre 2023, 2024 und 2025 geehrt wurden. Insgesamt waren es 153 Sportlerinnen und Sportler, bei denen sich Vorstandsmitglied Matthias Groß für den Verein für die langjährige Treue bedankte. In seiner kurzen Ansprache ging er vor allem auf die Mitgliederentwicklung seit dem Fusionsjahr 2018 ein, in dem sich die TSG Leonberg und der TSV Eltingen zum neuen Club zusammengeschlossen hatten.