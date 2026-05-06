 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Holzgerlingen wappnet sich gegen massiven Befall

Eichenprozessionsspinner Holzgerlingen wappnet sich gegen massiven Befall

Eichenprozessionsspinner: Holzgerlingen wappnet sich gegen massiven Befall
1
Fühlen die Raupen des Eichenprozessionsspinners sich bedroht, werfen sie ihre Brennhaare ab. Diese sind gefährlich und können bei Kontakt Hautausschläge, Atembeschwerden und allergische Reaktionen auslösen. Foto: Philipp Schulze/dpa

Die Gefahr am Holzgerlinger Waldfriedhof ist bekannt. Am 8. Mai wird flächendeckend gegen die Gespinste vorgegangen. Der Friedhof wird voll gesperrt.

Böblingen: Carola Stadtmüller (cas)

Die Stadt Holzgerlingen wappnet sich gegen giftige Zeitgenossen: die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Ein starker Befall wird am Waldfriedhof befürchtet. Das meldet die Stadt in einer Pressemitteilung. Im Südwesten breitet sich der Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr voraussichtlich wieder stärker aus als in den vorigen Jahren, sagte Lea Dieckmann von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA).

 

Auch im vergangenen Jahr gab es in Holzgerlingen ein starkes Aufkommen. Und vor allem der Waldfriedhof war – trotz Spritzung – betroffen. Auch und umso intensiver soll auch in diesem Jahr Ausbreitung der Raupen, die ab dem dritten Stadium gesundheitsgefährdende Brennhaare ausbilden, frühzeitig bekämpft werden. Denn: In den Sommermonaten dürfen die Eichenprozessionsspinner nicht mehr bespritzt werden, da sonst auch andere, nützliche Insekten vernichtet werden würden.

Waldfriedhof Holzgerlingen wird gesperrt

Da am Freitag, 8. Mai, keine Beerdigungen sind, werde für die Bespritzung der Bäume der Zugang zum kompletten Waldfriedhof gesperrt, kündigt Bauhof-Leiter Reiner Mikolaj an. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Holzgerlingen hat immer wieder extrem mit dem Eichenprozessionsspinner zu kämpfen. Vor fast 20 Jahren wurde sogar einmal ein halber Kahlschlag gemacht, als Eichen am Waldfreibad aufgrund eines heftigen Befalls gefällt wurden. Naturschützer liefen damals Sturm gegen die Maßnahme.

Embed code

Die Expertin der FVA erläutert, wo die Gefahr liegt: Die winzigen Haare der Raupe können bei Menschen zu Hautreizungen, Rötungen, Juckreiz und Quaddeln führen – selbst dann, wenn man die Raupen gar nicht direkt berührt, da die Haare vom Wind verteilt werden können. In seltenen Fällen sind allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock möglich.

Was tun bei Berührung?

Wenn man auf die Raupen oder ein Nest trifft, rät Lea Dieckmann: „Abstand halten, nicht anfassen, und im Idealfall meldet man es der Stadt oder der unteren Forstbehörde.“ Wer mit den Brennhaaren in Berührung gekommen ist, sollte die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser abspülen und kühlen – und möglichst nicht kratzen oder reiben. Kleidung, die in Kontakt mit Brennhaaren gekommen ist, sollte bei 60 Grad gewaschen werden. Auch sollte man gründlich duschen und Haare waschen.

Weitere Themen

Eichenprozessionsspinner: Holzgerlingen wappnet sich gegen massiven Befall

Eichenprozessionsspinner Holzgerlingen wappnet sich gegen massiven Befall

Die Gefahr am Holzgerlinger Waldfriedhof ist bekannt. Am 8. Mai wird flächendeckend gegen die Gespinste vorgegangen. Der Friedhof wird voll gesperrt.
Von Carola Stadtmüller
KI-Video von Herrenberger Feuerwehr: „Das ist frustrierend“ – der Fotograf äußert sich zu Fake-Video

KI-Video von Herrenberger Feuerwehr „Das ist frustrierend“ – der Fotograf äußert sich zu Fake-Video

Nach einem Einsatz in Herrenberg kursiert ein KI-Video mit fehlerhaften Informationen auf TikTok. Was der betroffene Fotograf zu dem Vorfall sagt.
Von Melissa Schaich
Finanzen in Sindelfingen: Bürger müssen blechen: Steuern und Gebühren steigen

Finanzen in Sindelfingen Bürger müssen blechen: Steuern und Gebühren steigen

Die Stadt Sindelfingen legt den Nachtragshaushalt vor: Durch massive Einschnitte kann das Minus um fast 30 Millionen Euro gesenkt werden.
Von Gerlinde Wicke-Naber
ÖPNV in Böblingen: Verspätete S1: Beim Umstieg auf den Bus muss oft gesprintet werden

ÖPNV in Böblingen Verspätete S1: Beim Umstieg auf den Bus muss oft gesprintet werden

Eine Datenauswertung für den Böblinger Bahnhof zeigt: An manchen Tagen dürfte bei einzelnen Linien mehr als die Hälfte der Umstiege von der S-Bahn auf den Bus nicht geklappt haben.
Von Simon Koenigsdorff, David Kersten und Anke Kumbier
Auf der A 81 bei Hildrizausen: Senior fährt mit Elektrorollstuhl auf der Autobahn

Auf der A 81 bei Hildrizausen Senior fährt mit Elektrorollstuhl auf der Autobahn

Ein Senior ist am Mittwoch mit seinem Elektrorollstuhl auf der A81 unterwegs. Autofahrer stoppen ihn und sichern die Gefahrenstelle ab.
Von Edmund Langner
Auf der A 81 bei Hildrizhausen: Senior fährt mit Rollstuhl auf die Autobahn

Auf der A 81 bei Hildrizhausen Senior fährt mit Rollstuhl auf die Autobahn

Ein Senior ist am Mittwoch mit seinem Elektrorollstuhl auf der A81 unterwegs. Autofahrer stoppen ihn und sichern die Gefahrenstelle ab.
Von Edmund Langner
Seniorin in Sindelfingen betroffen: Täter fordern mit Schockanruf 50.000 Euro

Seniorin in Sindelfingen betroffen Täter fordern mit Schockanruf 50.000 Euro

Eine 75-jährige Frau wird am Telefon derart auf Trap gehalten, dass sie glaubt, ihre Tochter sei an einem schweren Unfall schuld und müsse für eine Not-OP bezahlen.
Von Carola Stadtmüller
Überfall in Sindelfingen: Skurriler Fall vor Gericht: Mitarbeiter nimmt Täter Waffe ab

Überfall in Sindelfingen Skurriler Fall vor Gericht: Mitarbeiter nimmt Täter Waffe ab

Zwei Jahre auf Bewährung bekam 29 Jahre alter Mann, der ein Geldtransferbüro in Sindelfingen überfallen hat. Der Fall hat einige merkwürdige Wendungen.
Von Ulrich Stolte
Vorfall in Leonberg: Schreck am helllichten Tag – Autofahrer attackiert Mädchen mit Böller

Vorfall in Leonberg Schreck am helllichten Tag – Autofahrer attackiert Mädchen mit Böller

Zwei elfjährige Mädchen wurden in Leonberg Ziel einer gefährlichen Attacke: Ein Unbekannter warf einen Böller aus seinem BMW. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Thomas K. Slotwinski
Gärtringer Ortsmitte: Kein Abriss, sondern: Ins Alte Rathaus kommt was Neues

Gärtringer Ortsmitte Kein Abriss, sondern: Ins Alte Rathaus kommt was Neues

Gärtringen plant die Ortsmitte neu. Der Clou darin: Das Alte Rathaus wird nicht abgerissen. Ganz im Gegenteil. Die Verwaltung kommt in die Gebäude Hauptstraße 16/18.
Von Ulrich Stolte
Weitere Artikel zu Holzgerlingen Waldfriedhof Allergie Gefahr
 
 