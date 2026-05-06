Eichenprozessionsspinner Holzgerlingen wappnet sich gegen massiven Befall
Die Gefahr am Holzgerlinger Waldfriedhof ist bekannt. Am 8. Mai wird flächendeckend gegen die Gespinste vorgegangen. Der Friedhof wird voll gesperrt.
Die Gefahr am Holzgerlinger Waldfriedhof ist bekannt. Am 8. Mai wird flächendeckend gegen die Gespinste vorgegangen. Der Friedhof wird voll gesperrt.
Die Stadt Holzgerlingen wappnet sich gegen giftige Zeitgenossen: die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Ein starker Befall wird am Waldfriedhof befürchtet. Das meldet die Stadt in einer Pressemitteilung. Im Südwesten breitet sich der Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr voraussichtlich wieder stärker aus als in den vorigen Jahren, sagte Lea Dieckmann von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA).