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  6. Raupe mit Brennhaaren befällt Bäume im Sindelfinger Freibad

Eichenprozessionsspinner Raupe mit Brennhaaren befällt Bäume im Sindelfinger Freibad

Eichenprozessionsspinner: Raupe mit Brennhaaren befällt Bäume im Sindelfinger Freibad
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In einigen Bäumen im Sindelfinger Freibad hat sich der Eichenprozessionsspinner eingenistet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Die Haare der Raupe rufen allergische Reaktionen hervor. Im Sindelfinger Freibad sind deshalb Bereiche gesperrt, in Böblingen stehen Eichen unter Beobachtung.

Böblingen: Anke Kumbier (ank)

Der Eichenprozessionsspinner breitet sich dieses Jahr wieder im Kreis Böblingen aus. Die Raupe nistet sich vorrangig in Eichen ein. Ihre feinsten Härchen verteilen sich in der Luft und können allergische Reaktionen wie rote, juckende Pusteln und Atemwegsbeschwerden hervorrufen. „Mich hat's gestern voll erwischt. Die ganzen Arme voller Pusteln, wie Mückensticke“, kommentiert etwa ein Instagram-Nutzer unter einem Post unserer Zeitung.

 

Stuttgart und die Region zählen seit einigen Jahren zu den Hotspots des Eichenprozessionsspinners in Baden-Württemberg. Im Kreis Böblingen meldeten jüngst unter anderem Böblingen, Holzgerlingen und Sindelfingen befallene Bäume. In Böblingen betrifft es vor allem Eichen im Stadtwald, in Sindelfingen ist der Spielplatz Holzi im Sindelfinger Stadtteil Eichholz wegen der Raupen gesperrt und in Holzgerlingen ist beispielsweise eine Eiche vor dem Musikhaus abgesperrt.

Freibad Böblingen sperrt Bäume ab

Inzwischen hat es auch die ersten Bäume in einem Freibad im Kreis Böblingen erwischt. Im Sindelfinger Freibad sind laut Stadtsprecher Konrad Hünerfeld aktuell einige Bäume befallen und deshalb Bereiche abgesperrt. „Sobald ein Befall gemeldet wird, werden die Bereiche abgesperrt und die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung umgehend eingeleitet“, teilt der Sprecher mit.

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Nur eine Frage der Zeit könnte es im Böblinger Freibad sein. Dort stehen bereits einige Eichen unter Beobachtung, wie Birte Engel, Sprecherin der Stadtwerke Böblingen, mitteilt. Nester seien zwar noch keine identifiziert worden, der Bereich um die Bäume sei trotzdem zur Sicherheit großräumig abgesperrt. „Im Laufe dieser Woche kommt eine Spezialfirma zur genaueren Begutachtung der Bäume“, so die Sprecherin. „Falls noch ein Bedarf festgestellt wird, werden die Nester professionell abgesaugt.“

Waldfreibäder sind raupenfrei

Das Holzgerlinger und das Schönaicher Freibad, zwei Freibäder, die nah am Wald und damit nah an potenziell befallenen Bäumen liegen, melden hingegen keine Probleme. Bei ihnen seien auch keine Bereiche abgesperrt. Gleiches ist aus Gärtringen, Hildrizhausen und Herrenberg zu hören.

Das liegt möglicherweise daran, dass in manchen Bädern keine Eichen stehen - oder zumindest nicht mehr. Holzgerlingen ließ vor knapp 20 Jahren etliche teils 150 Jahre alte Eichen fällen, die im Freibad und um das Freibad herum standen und ersetzte sie durch Linden und Buchen. Der Befall mit dem Eichenprozessionsspinner war damals offenbar besonders heftig, die Entscheidung in der Stadt, die Bäume zu fällen, trotzdem äußerst umstritten.

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