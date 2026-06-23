Eichenprozessionsspinner Raupe mit Brennhaaren befällt Bäume im Sindelfinger Freibad
Die Haare der Raupe rufen allergische Reaktionen hervor. Im Sindelfinger Freibad sind deshalb Bereiche gesperrt, in Böblingen stehen Eichen unter Beobachtung.
Die Haare der Raupe rufen allergische Reaktionen hervor. Im Sindelfinger Freibad sind deshalb Bereiche gesperrt, in Böblingen stehen Eichen unter Beobachtung.
Der Eichenprozessionsspinner breitet sich dieses Jahr wieder im Kreis Böblingen aus. Die Raupe nistet sich vorrangig in Eichen ein. Ihre feinsten Härchen verteilen sich in der Luft und können allergische Reaktionen wie rote, juckende Pusteln und Atemwegsbeschwerden hervorrufen. „Mich hat's gestern voll erwischt. Die ganzen Arme voller Pusteln, wie Mückensticke“, kommentiert etwa ein Instagram-Nutzer unter einem Post unserer Zeitung.