Ein Mann mit einer Schrotflinte wird auf der Straße von der Polizei niedergeschossen. Ein Irrtum der Beamten, so die Staatsanwaltschaft – aber ein unvermeidbarer.
18.08.2025 - 17:21 Uhr
Nach den tödlichen Schüssen auf einen bewaffneten 48-Jährigen in Eichstetten am Kaiserstuhl sind die Ermittlungen gegen zwei beteiligte Polizisten eingestellt worden. Die Beamten seien zwar irrtümlich von einer Notwehrlage ausgegangen, dieser Irrtum sei aber nicht vermeidbar gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft Freiburg mit. Die Behörden gehen davon aus, dass sich der Mann von der Polizei erschießen lassen wollte. Zunächst hatte der SWR berichtet.