Wer unter 16 Jahre jung ist, darf keinen Account mehr in sozialen Netzwerken haben. Dieses Gesetz soll in Australien in Kraft treten. Das ruft Kritik hervor, auch aus Deutschland.
09.12.2025 - 13:51 Uhr
Bayerns Digitalminister Fabian Mehring lehnt ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren nach australischem Vorbild für Europa kategorisch ab. „Es ist geradezu spektakulär bis absurd, dass ausgerechnet Teile der Boomer-Generation den Digital Natives das Internet verbieten wollen. Die Augen zu verschließen und mit Verboten zu reagieren, löst kein Problem“, sagte der Freie-Wähler-Politiker in München.