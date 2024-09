Der FC Bayern hat seinen Champions Malt, Bremen seinen Werder-Whisky und auch der VfB Stuttgart hat im April 2023 die Spezialedition mettermalt Single Malt Whisky aus der der fesslermill1396 Destillerie in Sersheim bekommen – abgefüllt in 1000 Flaschen. Damals hat das honiggelbe Hochprozentige gegen den Abstieg aus der Beletage geholfen. Jetzt gibt es mit etwas Verspätung für die Vizemeisterschaft eine neue Kreation des Jahrgangs 2024 aus den Fässern der über 628 Jahre alten Mühle von Tobias und Wolfgang Fessler.

Diesmal haben sie noch eine Schippe draufgelegt: 1893 Flaschen samt neuem Etikett, das einen Einblick ins VfB-Stadion zeigt, sind ab sofort für je 39,90 Euro für die whiskyaffinen Fans des Bundesligisten erhältlich. Das „Wasser des Lebens“, wie die Schotten ihr Nationalgetränk gerne bezeichnen, schmeckt laut den Destillateuren sehr mild und vor allem nach Heimat: Das Getreide stammt von den Feldern rund um die Destillerie, das Wasser von der Firma Alwa mit Sitz in Sersheim und die Fässer, in denen das „flüssige Sonnenlicht“ reift, sind schwäbisch-amerikanischen Ursprungs. Zunächst reift der Whisky in einem ehemaligen Lembergfass aus Horrheim, um dann in neuen Weißeichenfässern aus den USA sechs Jahre lang seiner Vollendung entgegen zu streben.

Lesen Sie auch

Beim letzten Mal wohnte dem Getränk wohl ein gewisser Zauber inne, als man sich in der Relegation um den Verbleib in der Liga gegen den Hamburger SV durchsetzte. Nicht nur die Whisky-Kenner sind gespannt, zu welchen Leistungen die Master Distiller und ihr Zauberwasser die Mannschaft von Sebastian Hoeneß diesmal antreiben können. Der VfB ist übrigens in prominenter Gesellschaft, was besondere Editionen aus dem Hause der Fesslers angeht, denn auch das Wacken-Musikfestival bekam 2024 seine eigene Kreation und die Bietigheimer Popband Pur war mit einem neuen Gin aus Sersheim auf ihrer Tour unterwegs. Weitere Informationen unter www.vfbwhisky.de.