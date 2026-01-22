Eigenes Parteiradio Neue Heimat für Österreichs Rechte – bald auch in Deutschland?
Die AfD prüft, einen Radiosender nach Vorbild des neuen FPÖ-Senders „Austria First“ zu gründen. Rechtlich dürfte das allerdings kaum umsetzbar sein.
Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, ehe die AfD auf den Zug aufspringen würde: Nachdem seit vergangenem Wochenende in Österreich recht erfolgreich der FPÖ-eigene Radiosender „Austria First“ läuft, prüft die AfD nun, ebenfalls einen eigenen Sender an den Start zu bringen.