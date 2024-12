Profis wissen um die Bedeutung der Regeneration für die Leistungsfähigkeit, im Amateur-Sport sind diese Kenntnisse ebenfalls bekannt – wie gehen die Blaubären des TSV Flacht, ein Fußball-Trainer aus Rutesheim und ein Leonberger Handballer damit um?

Jürgen Kemmner 04.12.2024 - 14:59 Uhr

Durch Schlafen besser werden im Sport? Klingt erst mal skurril. Ist aber nachgewiesen. Viele Studien belegen das. Eine davon: Männliche College-Basketballer haben über sieben Wochen mindestens zehn Stunden pro Tag geschlafen – das Ergebnis haben sie am eigenen Leib erfahren. Ihre Reaktionszeit und Handlungsschnelligkeit verbesserten sich, was unterm Korb eminent wichtig ist. Die erfolgreiche Freiwurf-Quote stieg um neun Prozent und die Quote bei den Dreier-Würfen verbesserte sich um 9,2 Prozent. Dieses Plus kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.