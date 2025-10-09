Ohne Einhorn wird in Schwäbisch Gmünd kein Bauantrag gültig. Wie die einstige Reichsstadt vor 750 Jahren zu ihrem ungewöhnlichen Wappentier kam.
Was den Berlinern ihr Bär und den Stuttgartern ihr Rössle ist den Menschen in Schwäbisch Gmünd ihr Einhorn. Vor genau 750 Jahren wurde erstmals ein entsprechendes Stadtsiegel mit dem Fabeltier an eine Urkunde des Klosters Lorch geheftet. Das heißt: man nimmt an, dass es so war. Das tatsächliche Siegel ging verloren; erhalten blieb nur die Inventarliste, die es erwähnt.