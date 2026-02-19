Als ein Reporter Eileen Gu fragt, ob sie „zwei Goldmedaillen verloren“ habe, lacht die 22-Jährige – und geht damit in sozialen Netzwerken viral.
19.02.2026 - 10:25 Uhr
Eileen Gus Lachen geht gerade viral, denn es ist ihre erste Reaktion auf eine Frage bei einer Pressekonferenz. Nach ihren Silbermedaillen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina stellte ein Reporter die Frage, ob sie ihre zweiten Plätze als „zwei gewonnene Silbermedaillen“ oder als „zwei verlorene Goldmedaillen“ sehe.