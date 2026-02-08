Max Langenhan ist der erste deutsche Olympiasieger 2026. Der Rodel-Weltmeister lässt sich nicht irritieren und verbessert mehrmals den Bahnrekord im Eiskanal.
08.02.2026 - 19:14 Uhr
Max Langenhan rauschte mit Tempo 130 durch den Eiskanal, dann breitete er die Arme aus und verdrückte im Ziel Freudentränen. Trotz steifem Hals hat der Rodel-Weltmeister mit einer beeindruckenden Rekord-Show für den ersten deutschen Olympiasieg bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo gesorgt. Langenhan fuhr mit vier Bahnrekorden in vier Läufen in einer eigenen Liga und feierte den größten Erfolg seiner Karriere.