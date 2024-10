Die Armee hat die israelische Bevölkerung aufgerufen, sich auf einen möglichen Großangriff des Iran vorzubereiten. Zuerst berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

AFP 01.10.2024 - 18:25 Uhr

Die israelische Armee ruft die Bevölkerung zur Vorbereitung auf einen möglichen groß angelegten Raketenangriff aus dem Iran auf, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Es drohe eine „weitreichende“ Attacke, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Dienstag in einer Ansprache im Fernsehen. Er forderte die Menschen auf, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten.