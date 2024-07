Ralf Siegelmann hat gut zwei Jahrzehnte lang in Mannheim als Journalist gearbeitet. Jetzt lebt er auf Pellworm und tourt mit seinem Erdbeer-, Vanille- und Schokoladenbus über die Nordsee-Insel.

Martin Tschepe 23.07.2024 - 12:34 Uhr

Wieder ein für diesen Nordsee-Sommer typischer Tag: Der Wind bläst aus Westen, die Wolken tanzen am Himmel über Pellworm. Die Farben wechseln schnell von strahlend blau zu dunkelgrau. Gelegentlich regnet es, und dann lacht bald schon wieder die Sonne. Aprilwetter im Juli. Manche Einwohner klagen, dass in dieser Saison weniger Touristen auf der Insel im Wattenmeer Urlaub machten als in den Vorjahren. Die Rede ist von Umsatzeinbußen von bis zu 30 Prozent.