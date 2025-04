Die Gerlinger Feuerwehr hat einen unerwarteten Besucher im Gerätehaus begrüßt: Ein Junge kam, um sich zu bedanken. Die Einsatzkräfte hatten ihn aus einer extrem misslichen Lage befreit.

Franziska Kleiner 30.04.2025 - 11:22 Uhr

Die Not war groß an jenem Nachmittag auf der Skatebahn, sehr groß: Der große Bruder will seinem kleinen, fünf Jahre alten Bruder auf dem Freizeitgelände an der Gerlinger Breitwiesenschule helfen. Der Jüngere will die Halfpipe im Skatepark hoch, schafft es nicht ganz, der Ältere streckt deshalb den Arm durch das Gerüst, um ihn so nach oben zu schieben. Der Junge ist oben, doch der Siebenjährige steckt fest. Er kann den Arm nicht mehr zurückziehen, das Gelenk ist verdreht. Auch die anwesenden Erwachsenen können nicht helfen. Sein Vater stützt ihn ab, um die Situation etwas erträglicher zu machen.