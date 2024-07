Jonathan Makurath ist der neue Bezirksvorsteher von Stuttgart-Süd. Der Gemeinderat der Stadt Stuttgart hat ihn am Mittwoch mit 53 von 60 möglichen Stimmen gewählt. Das geht aus einer Information der Stadt Stuttgart hervor. Der Sozialdemokrat folgt auf seinen Parteifreund Raiko Grieb, der nicht mehr angetreten war.

Jonathan Makurath ist der Sohn des Ditzinger Oberbürgermeisters Michael Makurath (parteilos) und wuchs in Ditzingen auf. Er ist derzeit Student an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen. Er erhielt das beste Ergebnis der fünf Bezirksvorsteher, die in der Sitzung zur Wahl standen. Ihre Amtszeit beginnt im Herbst. Die Vorsteher und Vorsteherinnen in den inneren Stadtbezirken der Landeshauptstadt sind ehrenamtlich tätig.