Die Sparmaßnahmen des Bundes treffen das Jobcenter und die hiesigen Sozialunternehmen hart. Ein Sicherungskonzept der Stadt soll vor allem Ein-Euro-Jobs erhalten, auch mit eigenem Geld. Die Träger sind skeptisch.

Mathias Bury 15.12.2024 - 11:06 Uhr

Seit bekannt ist, dass der Bund den Jobcentern in der Republik im kommenden Jahr die Gelder deutlich kürzen will, geht bei den Sozialunternehmen in Stuttgart die Angst um. Zum Beispiel bei der Neuen Arbeit. Durch die Pläne des Berliner Arbeitsministeriums seien „die Fahrrad-Service-Stationen in Feuerbach und Möhringen akut in ihrer Existenz bedroht“, warnt der Sozialträger. Auch das bewachte Parken in den Fahrrad-Service-Stationen Bad Cannstatt und Vaihingen könne dann nicht mehr gewährleistet werden. An den vier Stationen der Neuen Arbeit sind bis zu 14 langzeitarbeitslose Menschen tätig. Sollte die Förderung des Bundes wegfallen und nicht mit kommunalen Mitteln ersetzt werden, „sehen wir uns gezwungen, diese zum 31. Dezember zu schließen“.