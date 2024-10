Australien meldet einen Skorbut-Fall. Nun warnen Mediziner, dass steigende Lebensmittelkosten der Krankheit zum Comeback verhelfen könnten.

Barbara Barkhausen 24.10.2024 - 15:23 Uhr

Eigentlich gilt die „Seuche der Seefahrt“ heutzutage als besiegt: Skorbut – eine Krankheit, die bei einem extremen Mangel an Vitamin C auftritt – raffte zu Zeiten von Magellan und Co. Schiffsmannschaften in Scharen dahin. Bei der ersten Weltumseglung 1521 soll ein Großteil der Matrosen an der Krankheit gestorben sein, die das Zahnfleisch anschwellen lässt und zu heftigen Gliederschmerzen führt. In Industrieländern tritt Skorbut eigentlich schon lange nicht mehr auf. Nur bei Hungersnöten in Entwicklungsländern, wo die Menschen nur noch Reis oder Weißbrot zu sich nehmen, registriert man auch heute noch Fälle.