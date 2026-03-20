Haben die hohen Benzinpreise auch etwas Gutes? Wir hätten da ein paar Ideen. Ein Beitrag aus den „Bonbons“, unserer wöchentlichen Humorkolumne.
21.03.2026 - 08:22 Uhr
Wenn die Benzinpreise weiter steigen, dann hat das zumindest einen positiven Effekt: Die reichen Ölmultis werden immer reicher. Weil dann die Armen immer ärmer werden, wird es bald zu einer Revolution kommen, in der das Proletariat die Macht übernimmt und eine sozialistische Gesellschaft baut, die auf ihrem Weg zum Kommunismus Gleichheit, Freiheit, Wohlstand und Glück für alle verwirklicht.