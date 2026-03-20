Haben die hohen Benzinpreise auch etwas Gutes? Wir hätten da ein paar Ideen. Ein Beitrag aus den „Bonbons“, unserer wöchentlichen Humorkolumne.

﻿Wenn die Benzinpreise weiter steigen, dann hat das zumindest einen positiven Effekt: Die reichen Ölmultis werden immer reicher. Weil dann die Armen immer ärmer werden, wird es bald zu einer Revolution kommen, in der das Proletariat die Macht übernimmt und eine sozialistische Gesellschaft baut, die auf ihrem Weg zum Kommunismus Gleichheit, Freiheit, Wohlstand und Glück für alle verwirklicht.

Okay, nächste Theorie. Wenn die Benzinpreise weiter steigen, dann hat das zumindest einen positiven Effekt. Die reichen Ölmultis werden immer reicher. Weil sie dann ihr Geld wieder ausgeben für Luxus-Jachten und teure Autos, fließt das Geld wieder an die Gesellschaft zurück, und die schwer arbeitende Belegschaft beim Daimler in Sindelfingen hat bombensichere Arbeitsplätze und bekommt regelmäßig eine satte Gehaltserhöhung.

Es sanken ja auch die Preise in der Gastronomie

Okay, nächste Theorie. Wenn die Benzinpreise weiter steigen, dann hat das zumindest einen positiven Effekt. Der Staat nimmt mehr Steuern ein und kann an anderer Stelle die Steuern senken, wie beispielsweise in der Gastronomie, sodass alle Deutschen von den dann zwangsläufig gesenkten Preisen für Bier und Essen profitieren.

Okay, nächste Theorie. Wenn die Benzinpreise weiter steigen, dann hat das zumindest einen positiven Effekt. Die Leute steigen auf den ökologisch sinnvollen öffentlichen Nahverkehr um, der sie schnell, kostengünstig, absolut zuverlässig und absolut pünktlich zu ihren Arbeitsplätzen bringt.

Investiert in Schuhsohlen-Aktien!

Okay, nächste Theorie. Wenn die Benzinpreise weiter steigen, dann wird das Bundeskartellamt eingreifen und mit der Schärfe des Gesetzes für die ausgebeuteten Armen in diesem Lande . . . Gut, meine Damen und Herren, nachdem Sie jetzt eine Viertelstunde lang ausgiebig gelacht haben, darf ich Sie höflichst daran erinnern, dass dies eine ernst zu nehmende wirtschaftswissenschaftliche Vorlesung ist und kein Varieté.

Okay, letzte Theorie: Wenn die Benzinpreise weiter steigen, können sich Menschen, die nicht genug Geld für ein E-Auto haben, das Autofahren nicht mehr leisten. Wir empfehlen also, in Schuhsohlen-Aktien zu investieren.